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«Шестерка» превратилась в комок: под Самарой в ДТП погибли мужчина и 14-летний подросток
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«Шестерка» превратилась в комок: под Самарой в ДТП погибли мужчина и 14-летний подросток 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
ВАЗ 2106 превратился в комок железа
В субботу, 15 сентября, на трассе М-5 Урал произошла авария, в которой погибли два человека.
В 1:30 водитель ВАЗ-2106, который ехал со стороны Самары, выехал на полосу встречного движения. Здесь он врезался в грузовой автомобиль MAN.
— В аварии на месте погибли водитель и подросток 2004 года рождения, которые находились в отечественном автомобиле, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Сейчас полицейские выясняют все детали происшествия. Инспекторы ГИБДД напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения и призывают и пешеходов, и водителей быть предельно внимательными на дороге.
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