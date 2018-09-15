«Шестерка» превратилась в комок: под Самарой в ДТП погибли мужчина и 14-летний подросток

В субботу, 15 сентября, на трассе М-5 Урал произошла авария, в которой погибли два человека.

В 1:30 водитель ВАЗ-2106, который ехал со стороны Самары, выехал на полосу встречного движения. Здесь он врезался в грузовой автомобиль MAN.

— В аварии на месте погибли водитель и подросток 2004 года рождения, которые находились в отечественном автомобиле, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.