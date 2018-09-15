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Экс-чиновник сбил двух девушек возле ночного клуба в Петропавловске
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Экс-чиновник сбил двух девушек возле ночного клуба в Петропавловске 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Двух жительниц казахского Петропавловска госпитализировали в тяжелом состоянии после наезда автомобиля, за рулем которого, по данным издания «Петропавловск.news», находился бывший чиновник. Камера наблюдения зафиксировала момент ДТП.
Авария произошла около 04:30 утра 15 сентября возле развлекательного комплекса «Ударник». На кадрах видно, как девушки покидают своих кавалеров и направляются через дорогу к машине, но тут их сбивает Lexus. Автомобиль двигался с явным превышением скорости — в этом месте она ограничена 20 километрами в час.
Пострадавших с многочисленными травмами доставили в больницу, их состояние врачи оценивают как тяжелое. Бывший сотрудник Службы экономических расследований областного департамента госдоходов Алишер Сейткереев, который, предположительно, и находился за рулем Lexus, от прохождения медосвидетельствования отказался, но очевидцы говорят, что он был навеселе.
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