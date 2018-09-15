Экс-чиновник сбил двух девушек возле ночного клуба в Петропавловске

Двух жительниц казахского Петропавловска госпитализировали в тяжелом состоянии после наезда автомобиля, за рулем которого, по данным издания «Петропавловск.news», находился бывший чиновник. Камера наблюдения зафиксировала момент ДТП.

Авария произошла около 04:30 утра 15 сентября возле развлекательного комплекса «Ударник». На кадрах видно, как девушки покидают своих кавалеров и направляются через дорогу к машине, но тут их сбивает Lexus . Автомобиль двигался с явным превышением скорости — в этом месте она ограничена 20 километрами в час.

Пострадавших с многочисленными травмами доставили в больницу, их состояние врачи оценивают как тяжелое. Бывший сотрудник Службы экономических расследований областного департамента госдоходов Алишер Сейткереев, который, предположительно, и находился за рулем Lexus, от прохождения медосвидетельствования отказался, но очевидцы говорят, что он был навеселе.