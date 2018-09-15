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Как избежать штрафов за неправильную перевозку велосипеда
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Как избежать штрафов за неправильную перевозку велосипеда 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Почти во всех странах функционирует четкая регламентация по поводу того, как нужно фиксировать велосипед при перевозке его на автомобиле.
Связано это с тем, что многие водители непрочно закрепляют велосипеды или делают это крайне некорректно — в некоторых случаях часть рамы или колес оказывается вне автомобиля, а это может привести к ДТП. При этом, угадать регламентацию и законы во всех странах невозможно, а потому остается только искать безопасные варианты.
Во-первых, существуют специальные комплекты арматуры, предназначенные для максимально надежной транспортировки велосипедов на крыше автомобиля. Такие комплекты арматуры стоят недорого и подойдут любой машине, у которой есть крепления на крыше.
При большом количестве велосипедов и наличии внедорожника, можно докупить специальную транспортную буксировку — выглядит она подобно тележке, и благодаря ей представится возможность безопасно и соответственно закону перевезти велосипеды куда угодно.
Важно понимать, что во многих странах за некорректную перевозку грузов могут не только выписать штраф, но и забрать водителя в отделение полиции для выяснения обстоятельств, что займет большое количество времени.
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