Как избежать штрафов за неправильную перевозку велосипеда

Почти во всех странах функционирует четкая регламентация по поводу того, как нужно фиксировать велосипед при перевозке его на автомобиле.

Связано это с тем, что многие водители непрочно закрепляют велосипеды или делают это крайне некорректно — в некоторых случаях часть рамы или колес оказывается вне автомобиля, а это может привести к ДТП. При этом, угадать регламентацию и законы во всех странах невозможно, а потому остается только искать безопасные варианты.

Во-первых, существуют специальные комплекты арматуры, предназначенные для максимально надежной транспортировки велосипедов на крыше автомобиля. Такие комплекты арматуры стоят недорого и подойдут любой машине, у которой есть крепления на крыше.

При большом количестве велосипедов и наличии внедорожника, можно докупить специальную транспортную буксировку — выглядит она подобно тележке, и благодаря ей представится возможность безопасно и соответственно закону перевезти велосипеды куда угодно.

Важно понимать, что во многих странах за некорректную перевозку грузов могут не только выписать штраф, но и забрать водителя в отделение полиции для выяснения обстоятельств, что займет большое количество времени.