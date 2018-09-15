В Сосковском районе из-за велосипедиста перевернулся «Дастер»

Накануне, 14 сентября, на трассе Нарышкино — Сосково произошла авария, в которой пострадали два человека.

Примерно в 19:55 водитель на «Рено-Дастер» попытался объехать велосипедиста, следовавшего попутно по краю проезжей части. Однако машина потеряла управления и съехала в правый по ходу движения кювет, где перевернулась. В результате ДТП травмы получили женщины 58 и 63 лет.

Сотрудники госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего. Велосипедист с места происшествия уехал, его личность не установлена, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

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