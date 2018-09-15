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На Ставрополье водитель легковушки погиб в ДТП с автозаком
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На Ставрополье водитель легковушки погиб в ДТП с автозаком 

РИА Новости 13 минут назад
Фото: РИА Новости
ПЯТИГОРСК, 15 сен — РИА Новости. Водитель легкового автомобиля погиб в результате столкновения с автозаком на Ставрополье, сообщает управление МВД по региону.
"На одном из перекрестков водитель автомашины "ВАЗ" не пропустил служебный автомобиль, двигавшийся с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом, и допустил столкновение. В результате произошедшего водитель легкового автомобиля погиб", — сказано в сообщении.
По данным МВД, в служебном автомобиле никто не пострадал. «Подозреваемые, находившиеся в автозаке, в настоящее время доставлены в ИВС ОМВД России по Советскому городскому округу», — говорится в сообщении.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия, добавили в пресс-службе.
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