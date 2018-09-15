На Ставрополье водитель легковушки погиб в ДТП с автозаком

ПЯТИГОРСК, 15 сен — РИА Новости . Водитель легкового автомобиля погиб в результате столкновения с автозаком на Ставрополье, сообщает управление МВД по региону.

"На одном из перекрестков водитель автомашины " ВАЗ " не пропустил служебный автомобиль, двигавшийся с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом, и допустил столкновение. В результате произошедшего водитель легкового автомобиля погиб", — сказано в сообщении.

По данным МВД, в служебном автомобиле никто не пострадал. «Подозреваемые, находившиеся в автозаке, в настоящее время доставлены в ИВС ОМВД России по Советскому городскому округу», — говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия, добавили в пресс-службе.