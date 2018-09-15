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Тагильчанин, сбивший насмерть пешехода, десятки раз нарушал ПДД
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Тагильчанин, сбивший насмерть пешехода, десятки раз нарушал ПДД 

Уральский меридиан 11 минут назад
Фото: Уральский меридиан
В минувшую пятницу в Нижнем Тагиле под колесами иномарки погиб 35-летний тагильчанин. Насмерть сбивший мужчину водитель Daewoo Nexia уже 22 раза привлекался за нарушение ПДД.
Инцидент произошёл в пятницу, 14 сентября, около 21.00, — сообщает ИА «Все новости».
29-летний водитель Daewoo Nexia ехал со стороны улицы Жуковского. В районе дома на ул. Перова, 1 иномарка сбила пешехода, который шёл по дороге в том же направлении.
Мужчина погиб на месте. В момент ДТП водитель и пешеход были трезвыми.
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов выяснили, что виновный в ДТП уже 22 раза привлекался за нарушение правил дорожного движения.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Фото превью — ysia.ru
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