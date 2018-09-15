Приставы отобрали у саратовца автомобиль из-за долгов бывшего владельца

В Саратове судебные приставы изъяли у местного жителя автомобиль Lada Priora из-за долгов бывшего владельца транспортного средства, сообщает пресс-служба УФССП по Саратовской области.

Предыдущий хозяин автомобиля оказался должен кредитору около 300 тысяч рублей, при этом его машина находилась в залоге. Однако мужчина, несмотря на то, что был надлежащим образом уведомлен о решении суда об обращении взыскания на транспортное средство, в добровольном порядке исполнять его не стал. Должник продал автомобиль третьему лицу, а покупатель, в свою очередь, не удостоверился в отсутствии ограничений.

В ходе совершения исполнительных действий автомобиль был изъят и передан на ответственное хранение кредитной организации.