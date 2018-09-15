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9-метровая гитара на колесах и другие безумные работы Jay Ohrberg
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9-метровая гитара на колесах и другие безумные работы Jay Ohrberg 

Car.ru 18 минут назад
Фото: Car.ru
Джей Орберг известен тем, что он переделывает обычные серийные автомобили в необычную технику.
Многие из его проектов совершенно не соответствуют инженерной логике. Однако, все его детища получаются запоминающимися.
Barber Car Автомобиль увидел свет в 1969 году. Проект должен был стать самым стильным барбершопом в мире. В машине имеется место для двух человек — водителя и пассажира. Авто делалось по заказу одного элитного барбершопа.
Bathtub Car Автомобиль — ванна. Авто рассчитано на трех человек — водителя и двух пассажиров. Пассажиры размещаются в двух настоящих ваннах, установленных в задней части авто. Водитель же должен сидеть на унитазе, покрытым сверху кожей.
Bing Crosby Стильный гольф карт. На крыше размещена огромная шляпа, а в передней части бутафорная табачная трубка. Стандартные колеса заменены на колеса от хотрода.
Git-tar Автомобиль напоминает внешне гитару. Его создали специально для кантри исполнителя Джонни Кэша. Вместе с музыкантом «гитара» посетила 30 различных стран.
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