Зачинщик скандала с полицией Андрей Козлов оштрафован на тысячу рублей

Участник телешоу «Давай поженимся» и «Вице-мистер губернии 2016» Андрей Козлов , задержанный за неповиновение законному требованию сотрудников полиции, оштрафован на тысячу рулей. Соответствующее постановление вчера, 14 сентября, вынесла судья Фрунзенского районного суда Саратова Татьяна Анненкова.

Таким образом, нарушитель будет вынужден оплатить максимальный денежный штраф предусмотренный статьей 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному требованию сотрудника полиции).

В ходе рассмотрения дела в суде Козлов признал свою вину в инкриминируемом правонарушении.

ЧП с участием Козлова произошло в ночь с 13 на 14 сентября на перекрестке улицы Чапаева и проспекта Кирова. Управляя автомобилем Mercedes с затонированными стеклами, он пытался заехать на пешеходный проспект, хотя перед машиной стоят полицейский в форме. Испачкав бампером штаны правоохранителя, водитель сдал назад и задел второго полицейского.