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Эксперты объяснили, почему в России дешевеют автомобили с пробегом
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Эксперты объяснили, почему в России дешевеют автомобили с пробегом 

Car.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Car.ru
Согласно статистическим данным портала CarPrice, в текущем году стоимость подержанных автомобилей в среднем составляет 477599 рублей. Этот показатель на 8,7% ниже прошлогодних результатов.
Наиболее часто предлагаются модели в возрасте 10+. На втором месте предложения приобрести машину 4-6 лет эксплуатации. На третьем месте — машины 7-9-летнего возраста.
Очевидно, что вторичный рынок автомобилей постарел и снизил среднюю цену. Как утверждают эксперты — проблема лежит на поверхности.
Кризис 2014 года больно ударил по карману россиянина. Новые машины стали продаваться хуже. Автопарк стал более ветхим.
Далее все банально просто: хуже машина — ниже стоимость.
Среди подержанных автомобилей наибольшей популярностью пользуются машины линейки Lada. Среди зарубежных моделей чаще покупают хоженый Ford Focus в третьем поколении, Opel Astra, а также Toyota Corolla.
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