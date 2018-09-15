Эксперты объяснили, почему в России дешевеют автомобили с пробегом

Согласно статистическим данным портала CarPrice, в текущем году стоимость подержанных автомобилей в среднем составляет 477599 рублей. Этот показатель на 8,7% ниже прошлогодних результатов.

Наиболее часто предлагаются модели в возрасте 10+. На втором месте предложения приобрести машину 4-6 лет эксплуатации. На третьем месте — машины 7-9-летнего возраста.

Очевидно, что вторичный рынок автомобилей постарел и снизил среднюю цену. Как утверждают эксперты — проблема лежит на поверхности.

Кризис 2014 года больно ударил по карману россиянина. Новые машины стали продаваться хуже. Автопарк стал более ветхим.

Далее все банально просто: хуже машина — ниже стоимость.