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В Тюмени Nissan устроил тройное ДТП и скрылся с места происшествия
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В Тюмени Nissan устроил тройное ДТП и скрылся с места происшествия 

Уральский меридиан 23 часа назад
Фото: Уральский меридиан
В Тюмени вчера, 14 сентября, на Московском тракте водитель, управляя автомобилем «Nissan Teana», совершил столкновение с двумя отечественными легковушками. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на полосу предназначенную для встречного движения, где столкнулся сперва с «ВАЗ-2114», а потом в «Ладу Приору» после чего скрылся с места происшествия. Автоинспекторы отправились в погоню за нарушителем.
«К месту происшествия были направлены 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники МЧС», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.
В результате ДТП пострадал водитель Лады, он травмировал голову. В настоящее время водителя иномарки разыскивают полицейские.
В Тюменской области за июль при столкновениях транспортных средств произошло 132 ДТП, в которых 11 человек погибло, 212 получили ранения.
Фото: скрин из видео из группы «ЧС Тюмень».
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