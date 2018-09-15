В Тюмени Nissan устроил тройное ДТП и скрылся с места происшествия

В Тюмени вчера, 14 сентября, на Московском тракте водитель, управляя автомобилем « Nissan Teana», совершил столкновение с двумя отечественными легковушками. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на полосу предназначенную для встречного движения, где столкнулся сперва с «ВАЗ-2114», а потом в « Ладу Приору» после чего скрылся с места происшествия. Автоинспекторы отправились в погоню за нарушителем.

«К месту происшествия были направлены 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники МЧС », — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

В результате ДТП пострадал водитель Лады, он травмировал голову. В настоящее время водителя иномарки разыскивают полицейские.

В Тюменской области за июль при столкновениях транспортных средств произошло 132 ДТП, в которых 11 человек погибло, 212 получили ранения.

Фото: скрин из видео из группы «ЧС Тюмень».