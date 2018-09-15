12 человек погибли при ДТП на севере Вьетнама 

Ханой, 15 сентября /Синьхуа/ — В субботу утром в провинции Лайтяу на севере Вьетнама произошло ДТП, в результате погибли по меньшей мере 12 человек, трое пострадали.
Как сообщило Вьетнамское информационное агентство /ВИА/, двигавшийся на высокой скорости цементовоз внезапно потерял управление и столкнулся с автобусом, в салоне которого находились 14 человек. Оба транспортных средства упали в ущелье глубиной 10 метров, в результате 11 человек из автобуса и водитель цементовоза погибли.
Пострадавшие были госпитализированы. Причины аварии выясняются. —0—