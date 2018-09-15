В Ростове ДТП с иномаркой обесточило часть Северного жилого массива

В ночь на субботу, 15 сентября, в Северном жилом массиве Ростова-на-Дону произошло ДТП, из-за которого было обесточено часть района. Как сообщает издание 161.ру со ссылкой на слова местного жителя, ставшего очевидцем происшествия, в три часа ночи Mitsubishi врезался в столб линии электропередачи на улице Венеры, 11/6. Очевидец говорит, что водитель гонял с другой иномаркой.

«За рулем Mitsubishi был 20-летний юноша, пьяный. Это показала «трубка», по которой его тестировали полицейские. Он не пострадал», — сообщает издание со ссылкой на слова очевидца. Он также отметил, что из-за того, что иномарка врезалась в столб, частный сектор в этом районе на время был обесточен. На место инцидента выезжала аварийная машина.