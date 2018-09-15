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В ДТП с участием автозака погиб человек
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В ДТП с участием автозака погиб человек 

News.ru 1 час назад
Полицейский автомобиль, перевозивший подозреваемых в изолятор временного содержания, столкнулся с «Жигулями». Инцидент произошёл в Зеленокумске.
Жертвой ДТП стал водитель отечественной машины. Он скончался на месте инцидента. Согласно предварительной версии, владелец «шестёрки» при повороте не уступил дорогу автозаку, который ехал с включенными проблесковыми маячками и сиреной, пишут «Вести.Ru». От удара «Жигули» отбросило на обочину. К моменту прибытия медиков, водитель легковушки скончался, его тело удалось извлечь только разрезав машину. Никто из находившихся в салоне служебного автомобиля не пострадал.
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