В ДТП с участием автозака погиб человек

Полицейский автомобиль, перевозивший подозреваемых в изолятор временного содержания, столкнулся с «Жигулями». Инцидент произошёл в Зеленокумске.

Жертвой ДТП стал водитель отечественной машины. Он скончался на месте инцидента. Согласно предварительной версии, владелец «шестёрки» при повороте не уступил дорогу автозаку, который ехал с включенными проблесковыми маячками и сиреной, пишут «Вести.Ru». От удара «Жигули» отбросило на обочину. К моменту прибытия медиков, водитель легковушки скончался, его тело удалось извлечь только разрезав машину. Никто из находившихся в салоне служебного автомобиля не пострадал.