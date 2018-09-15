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В Карелии пьяный ученик автошколы попытался сдать на права
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В Карелии пьяный ученик автошколы попытался сдать на права 

Карельские вести + ещё 1 21 час назад
Фото: Карельские вести
Инспектор, принимавший экзамен, обратил внимание на то, что в автомобиле запотели стёкла.
Как сообщает телеграм-канал Mash, в Петрозаводске ученик автошколы попытался сдать экзамен на получении прав в состоянии алкогольного опьянения.
Инцидент произошёл накануне, 14 сентября, около часа дня. Сообщается, что инспектор, принимавший экзамен, обратил внимание на то, что в автомобиле запотели стёкла, а также на стойкий запах перегара в салоне.
Инспектор вызвал наряд ГИБДД, и те выявили в крови молодого человека 1,12 промилле алкоголя при максимально допустимой планке в 0,35.
За произошедшее должен отвечать именно инспектор, так как он допустил за руль нетрезвого ученика, однако по той причине, что он сам обратился в полицию, наказан был непосредственный виновник: в отношении ученика составили протокол за вождение без прав и в состоянии опьянения.
По материалам: ptzgovorit.ru
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