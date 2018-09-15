В Карелии пьяный ученик автошколы попытался сдать на права

Инспектор, принимавший экзамен, обратил внимание на то, что в автомобиле запотели стёкла.

Как сообщает телеграм-канал Mash, в Петрозаводске ученик автошколы попытался сдать экзамен на получении прав в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошёл накануне, 14 сентября, около часа дня. Сообщается, что инспектор, принимавший экзамен, обратил внимание на то, что в автомобиле запотели стёкла, а также на стойкий запах перегара в салоне.

Инспектор вызвал наряд ГИБДД , и те выявили в крови молодого человека 1,12 промилле алкоголя при максимально допустимой планке в 0,35.

За произошедшее должен отвечать именно инспектор, так как он допустил за руль нетрезвого ученика, однако по той причине, что он сам обратился в полицию, наказан был непосредственный виновник: в отношении ученика составили протокол за вождение без прав и в состоянии опьянения.