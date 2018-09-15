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У виновника смертельного лобового столкновения отсудили 2 млн рублей
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У виновника смертельного лобового столкновения отсудили 2 млн рублей 

РИА 57 21 час назад
Фото: РИА 57
Вступил в законную силу приговор Орловского районного суда в отношении мужчины, который стал виновником ДТП с двумя погибшими. Он оправится в колонию-поселение на два года. Кроме того, в пользу родственников умерших решено взыскать 2 млн рублей.
Авария произошла 9 июня 2017 года. Шел очень сильный дождь, значительно ухудшилась видимость. Воитель автомобиля «Форд-Транзит» ехал по трассе Орел — Ефремов. Несколько человек видели, как он обгонял фуры. В ходе одного из таких маневров примерно в 13:10 он столкнулся на чужой полосе с «Нивой-Шевроле». Удар был очень сильным: «Форд» практически разорвало на части. На месте ДТП погибли водитель «Нивы» и пассажирка микроавтобуса, виновник аварии оказался в больнице.
В суде мужчина не стал признаваться и раскаиваться. Он заявил, что вовсе не торопился. В районе 13 километра трассы увидел, что во встречном направлении следует автомобиль «Шевроле-Нива», который неожиданно выехал на его полосу. Чтобы уйти от столкновения повернул руль вправо, но поскольку автомобиль «Нива» ехала прямо на него, повернул руль влево. В этот момент произошел удар, его выбросило из салона. Он очнулся, когда уже лежал на обочине. Однако эти показания опровергли слова свидетелей и картина места происшествия.
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