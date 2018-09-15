Один человек погиб в ДТП под Уфой

Водитель ВАЗ-2110 спровоцировали аварию на трассе в республике Башкирия. Погиб один человек, сообщил сайт ToDay News Ufa. ДТП с участием двух автомобилей произошло 14 сентября на 72-м километре автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит. Водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и спровоцировал столкновение с Chevrolet Cruze. Из-за сильного удара пассажир отечественного автомобиля получил несовместимые с жизнью травмы. Еще двух пострадавших позже госпитализировали. Проводится расследование.