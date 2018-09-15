В Югре три несовершеннолетние девушки пострадали в ночном ДТП 

Накануне ночью три несовершеннолетние девушки попали в ночное ДТП. Об этом 15 сентября 2018 года сообщило информационное агентство РИА новости.
Под утро 17-летняя жительница посёлок Саранпауль, Берёзовского района предложила 16-летним подружкам прокатиться с ветерком по окрестностям. Девушки сели в автомобиль «ВАЗ 2114» и на высокой скорости помчались через посёлок. Но зачинщица поездки не справилась с управлением. Машина съехала с дороги прямиком в дерево. Это было последнее, что увидела 17-летняя девушка в своей жизни.
«В результате столкновения с деревом автоледи от полученных травм скончалась месте происшествия. Обе пассажирки 2002 года рождения получили тяжкие телесные повреждения и госпитализированы в тяжёлом состоянии. Расследование обстоятельств ДТП продолжается», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в региональном управлении МВД.
Фото из архива отдела пропаганды ГИБДД УВМД России по ХМАО-Югре