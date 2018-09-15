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Под Воронежем автомобилистка спровоцировала массовое ДТП: пострадал ребёнок
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Под Воронежем автомобилистка спровоцировала массовое ДТП: пострадал ребёнок 

Вести Воронеж + ещё 3 19 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Массовое ДТП с участием трёх автомобилей произошло в селе Ямном Рамонского района около 21:00 пятницы, 14 сентября. В аварии пострадал 7-летний мальчик, сообщили корреспонденту «Вести Воронеж» в пресс-службе управления МВД по региону.
По предварительным данным полиции, у одного из домов по улице Строителей 33-летняя женщина на автомобиле Audi не выдержала дистанцию и врезалась во впереди ехавшую Тoyota 57-летнего мужчины. После этого японскую иномарку отбросило на ещё одну Тoyota 27-летней девушки.
В аварии пострадал 7-летний мальчик, его доставили в больницу. Полицейские проводят проверку по факту ДТП.
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