До 7 октября на южном участке КАД перекроют две полосы

До 7 октября перекроют две полосы движения на участке КАД между развязками с Дачным проспектом и Московским шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

22 сентября рабочие начнут устранять колейность покрытия дорожной части. Движение автомобилей закроют на третьей и четвертой полосе. На первой и второй введут ограничение скорости до 50 километров в час.

Ремонт был запланирован на 8-24 сентября, но сроки пришлось перенести по техническим причинам. Все работы пройдут в соответствии с утвержденной схемой организации движения.