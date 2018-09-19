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До 7 октября на южном участке КАД перекроют две полосы
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До 7 октября на южном участке КАД перекроют две полосы 

АиФ Санкт-Петербург + ещё 15 39 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
До 7 октября перекроют две полосы движения на участке КАД между развязками с Дачным проспектом и Московским шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
22 сентября рабочие начнут устранять колейность покрытия дорожной части. Движение автомобилей закроют на третьей и четвертой полосе. На первой и второй введут ограничение скорости до 50 километров в час.
Ремонт был запланирован на 8-24 сентября, но сроки пришлось перенести по техническим причинам. Все работы пройдут в соответствии с утвержденной схемой организации движения.
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