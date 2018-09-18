Дорогу в Петербурге засыпало цементом после смертельной аварии

Водитель фуры погиб в двойном ДТП на внешней стороне петербургской КАД, асфальт которой оказался покрыт слоем цемента, а движение заблокировано по двум из трех полос. Момент столкновения попал в объектив камеры регистратора.

Авария произошла в 10:50 во вторник, 18 сентября, в районе развязки с проспектом Культуры. Первоначально в этом месте Ford по касательной зацепил КамАЗ, пока же водители осматривали повреждения и дожидались инспекторов, произошло второе ДТП — в грузовик с цементом на полном ходу влетела фура, а за ней в кузов врезалась «Лада-Ларгус».

Удар был такой силы, что у желтой фуры смяло кабину, а находившийся за рулем мужчина скончался на месте. Остальные участники ДТП отделались легкими ссадинами.

Разбитые машины и высыпавшийся цемент на пару часов перегородили две из трех полос дороги, в результате пробка растянулась на несколько километров.