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Дорогу в Петербурге засыпало цементом после смертельной аварии
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Дорогу в Петербурге засыпало цементом после смертельной аварии 

Вести.Ru + ещё 13 7 часов назад
Фото: Вести.Ru
Водитель фуры погиб в двойном ДТП на внешней стороне петербургской КАД, асфальт которой оказался покрыт слоем цемента, а движение заблокировано по двум из трех полос. Момент столкновения попал в объектив камеры регистратора.
Авария произошла в 10:50 во вторник, 18 сентября, в районе развязки с проспектом Культуры. Первоначально в этом месте Ford по касательной зацепил КамАЗ, пока же водители осматривали повреждения и дожидались инспекторов, произошло второе ДТП — в грузовик с цементом на полном ходу влетела фура, а за ней в кузов врезалась «Лада-Ларгус».
Удар был такой силы, что у желтой фуры смяло кабину, а находившийся за рулем мужчина скончался на месте. Остальные участники ДТП отделались легкими ссадинами.
Разбитые машины и высыпавшийся цемент на пару часов перегородили две из трех полос дороги, в результате пробка растянулась на несколько километров.
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