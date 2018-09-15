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В Башкирии мужчина угнал автомобиль, чтобы удивить возлюбленную
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В Башкирии мужчина угнал автомобиль, чтобы удивить возлюбленную 

ГОРОБЗОР.РУ + ещё 2 20 часов назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
21-летний житель Бурзянского района Башкирии обвиняется в угоне автомобиля. Он приехал в гости к своим знакомым в село Старосубхангулово Бурзянского района. По данным МВД по РБ, встречу знакомые отметили распитием спиртного напитка.
По предварительной версии, изрядно выпив, гость села решил прогуляться по соседней улице. Возле одного из домов заметил автомобиль «Лада Приора». Тут у прохожего внезапно возникла идея съездить к своей знакомой. Заглянув во двор, молодой человек увидел на крыльце ключи от машины.
— И охваченный романтической идей сделать сюрприз возлюбленной, сельчанин за рулем чужого авто выехал в сторону Белорецкого района. Однако водитель, опьянённый то ли о любви, то ли от спиртного, не заметил уровень бензина. Вскоре машина заглохла недалеко от села Узян Белорецкого района. Долго оставаться на обочине молодому человеку не пришлось. На встречу к нему по ориентировке об угоне выехал экипаж дорожно-патрульной службы, — прокомментировали в МВД по РБ.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса России. В отношении подозреваемого в угоне также составлены административные протоколы.
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