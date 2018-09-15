«Зажало в салоне»: молодого самарца увезли в больницу в тяжелом состоянии после ДТП с КАМАЗом

Похоже, что удар был очень сильным

В субботу, 15 сентября, в Самаре столкнулись большегруз и отечественная легковушка. Водитель «четырнадцатой» в результате ДТП оказался в больнице. Об этом рассказали очевидцы происшествия. Один из них опубликовал видеозапись последствий аварии.

Видео: vk.com/dtp_163 — Это произошло на улице XXII Партсъезда ниже Заводского шоссе, в сторону Кабельной. Водителя легковушки доставили в больницу в очень тяжёлом состоянии, — сообщил автор видео.

Очевидцы аварии также рассказали, что дорога была почти пустой. Самарцы ищут в соцсетях родных и близких пострадавшего, чтобы сообщить им о происшествии.

— Кто знает родителей парня, позвоните им. Телефон остался в машине, а его увезли спасатели, — написал один из свидетелей ДТП.

— В легковой машине ехал один молодой человек, его зажало в салоне. Спасатели при помощи гидравлического оборудования извлекли его и передали врачам скорой помощи. Пострадавшего отвезли в Семашко, — рассказали 63.ru в ПСО Самары.