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«Зажало в салоне»: молодого самарца увезли в больницу в тяжелом состоянии после ДТП с КАМАЗом
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«Зажало в салоне»: молодого самарца увезли в больницу в тяжелом состоянии после ДТП с КАМАЗом 

63.ru + ещё 2 20 часов назад
Фото: 63.ru
Похоже, что удар был очень сильным
В субботу, 15 сентября, в Самаре столкнулись большегруз и отечественная легковушка. Водитель «четырнадцатой» в результате ДТП оказался в больнице. Об этом рассказали очевидцы происшествия. Один из них опубликовал видеозапись последствий аварии.
Видео: vk.com/dtp_163  — Это произошло на улице XXII Партсъезда ниже Заводского шоссе, в сторону Кабельной. Водителя легковушки доставили в больницу в очень тяжёлом состоянии, — сообщил автор видео.
Очевидцы аварии также рассказали, что дорога была почти пустой. Самарцы ищут в соцсетях родных и близких пострадавшего, чтобы сообщить им о происшествии.
— Кто знает родителей парня, позвоните им. Телефон остался в машине, а его увезли спасатели, — написал один из свидетелей ДТП.
— В легковой машине ехал один молодой человек, его зажало в салоне. Спасатели при помощи гидравлического оборудования извлекли его и передали врачам скорой помощи. Пострадавшего отвезли в Семашко, — рассказали 63.ru в ПСО Самары.
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