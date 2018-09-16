Продажи машин Kia с пробегом в РФ в августе по программе «Kia Уверен» выросли на 26% — до 561 штуки

Продажи автомобилей Kia с пробегом в РФ в августе 2018 г. по программе «Kia Уверен» выросли на 26% и составили 561 машину. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Российские дилеры Kia в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «Kia Уверен» по итогам августа реализовали 561 такую машину, что на 41% больше по сравнению с прошлым годом. За восемь месяцев 2018 г. было реализовано 4 тыс. 62 сертифицированных автомобиля Kia с пробегом — на 32% больше, чем за январь-август 2017 г. В программе продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «Kia Уверен» участвует уже 80 дилеров Kia на территории России», — говорится в сообщении.

В рамках программы «Kia Уверен» продаются только автомобили Kia в возрасте до четырех лет и с пробегом до 120 тыс. км. Для участия в программе автомобиль должен быть официально ввезен в страну, реализован впервые у официального дилера Kia, должен иметь прозрачную историю послепродажного обслуживания с сервисной книжкой с отметками о прохождении ТО. К участию в программе допускаются только автомобили после тщательной технической диагностики, без серьезных ДТП, которые бы повлекли за собой изменение геометрии кузова или ремонт систем безопасности. Также необходим оригинал ПТС.