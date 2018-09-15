Годовалый ребенок и пять взрослых пострадали в ДТП в Волосовском районе

Как сообщили ivbg.ru в УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 14 сентября в Волосовском районе произошло ДТП, в котором пострадали 6 человек.

Авария произошла на автодороге «Гатчина — Ополье». Водитель ВАЗ-21099 совершила столкновение с автомобилем Daewoo.

За рулем ВАЗа ехала 29-летняя девушка. Она получила тяжелые травмы. Трое остальных пассажиров, в том числе годовалая девочка, получили травмы средней тяжести.

Вторым авто управлял 51-летний мужчина. Он и его пассажирка также получил травмы средней степени тяжести.

По данному факту проводится проверка.