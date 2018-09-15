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Годовалый ребенок и пять взрослых пострадали в ДТП в Волосовском районе
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Годовалый ребенок и пять взрослых пострадали в ДТП в Волосовском районе 

Ivyborg.ru + ещё 1 15 сентября 2018
Как сообщили ivbg.ru в УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 14 сентября в Волосовском районе произошло ДТП, в котором пострадали 6 человек.
Авария произошла на автодороге «Гатчина — Ополье». Водитель ВАЗ-21099 совершила столкновение с автомобилем Daewoo.
За рулем ВАЗа ехала 29-летняя девушка. Она получила тяжелые травмы. Трое остальных пассажиров, в том числе годовалая девочка, получили травмы средней тяжести.
Вторым авто управлял 51-летний мужчина. Он и его пассажирка также получил травмы средней степени тяжести.
По данному факту проводится проверка.
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