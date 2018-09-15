Ещё
На самарской трассе произошло смертельное ДТП с КамАЗом и двумя KIA
Далее:
Читайте также:
Ещё

На самарской трассе произошло смертельное ДТП с КамАЗом и двумя KIA 

Волга Ньюс + ещё 3 20 часов назад
Фото: progorodsamara.ru
Происшествие зарегистрировано в 13:40. Водитель КамАЗа двигался в сторону Отрадного, когда легковушка, выезжая со второстепенной дороги, не предоставила преимущество и врезалась в него. От удара грузовой автомобиль изменил направление и столкнулся со встречным KIA.
В ДТП погибли водитель и пассажир первой иномарки. Водитель второй легковушки доставлен в медицинское учреждение.
Сотрудники полиции устанавливают личности пострадавших. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Волга Ньюс: последние новости
В Тольятти выбрали лучших в Самарской области водителей автобусов АвтоВАЗ представил Lada Largus для перевозки инвалидов за миллион рублей В Самаре разыскивают водителя, сбившего на переходе ребенка и скрывшегося
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван самый популярный бензин в России3
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
«Как он вышел из машины?»: в Сети обсуждают фото с парковки ДВФУ
Bureko 6х6 — новый внедорожник из Чехии
Пять человек погибли в ДТП в Ярославской области
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение