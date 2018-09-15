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Mercedes протаранил опору надземного перехода на Рублевском шоссе и загорелся
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Mercedes протаранил опору надземного перехода на Рублевском шоссе и загорелся 

Вести.Ru + ещё 4 19 часов назад
Фото: Вести.Ru
Водитель белого Mercedes-Benz AMG не совладал с управлением и на скорости врезался в опору надземного перехода на дублере Рублевского шоссе в Москве. Сразу после столкновения машина вспыхнула, а пламя перебросилось на постройку. Очевидцы сняли на видео последствия аварии.
ДТП произошло в субботу днем в районе дома №22 по Рублевскому шоссе. По данным РЕН ТВ, водитель на высокой скорости наехал на плохо закрепленный колодезный люк, после чего потерял управление. Mercedes вылетел с трассы, врезался в опору перехода и загорелся.
Покинуть салон машины владельцу помогли очевидцы аварии, но потушить легковушку они не смогли. К моменту прибытия пожарных пламя охватило половину автомобиля и перекинулось на сам переход. Впрочем, спасателям удалось быстро справиться с огнем.
По неподтвержденным данным, водителя госпитализировали с переломом бедра.
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