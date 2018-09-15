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В Архангельске водитель сбил ребенка и уехал с места ДТП
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В Архангельске водитель сбил ребенка и уехал с места ДТП 

29.ru 19 часов назад
Фото: 29.ru
Авария произошла на Розинга, 6  Сегодня в Октябрьском округе Архангельска в ДТП пострадал ребенок. Юный велосипедист, по словам очевидцев, пересекал дорогу на улице Розинга, когда на него наехала машина. Фотографии с места ДТП появились в группе «Жесть по-Архангельски».
От удара ребенка отбросило на капот, тем не менее, мальчик сам ушел с места аварии, держась рукой за бок. Водитель помощи ему не оказал, не вызвал скорую и ДПС и уехал.
Это не единственная авария в городе сегодня: на съезде с жд-моста: столкнулись иномарка, отечественное авто и мотоцикл. Подробности происшествия выясняются.
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