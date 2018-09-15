ДТП с кульбитом: в Ершове иномарка опрокинулась на крышу

В Ершове сегодня днем случилось ДТП, в котором пострадал мужчина.

По предварительным данным, на перекрёстке улиц 25-го съезда КПСС и Юбилейная столкнулись " LADA Proira" и " Opel ". От сильного удара иномарка отлетела на тротуар и перевернулась.

"Прибывшие к месту происшествия спасатели Областной службы спасения извлекли из легковушки водителя и передали его бригаде «скорой помощи», которая госпитализировала его в тяжелом состоянии в лечебное учреждение", — сообщает портал ЧП-Саратов.

Подробности выясняются.