ДТП с кульбитом: в Ершове иномарка опрокинулась на крышу 

В Ершове сегодня днем случилось ДТП, в котором пострадал мужчина.
По предварительным данным, на перекрёстке улиц 25-го съезда КПСС и Юбилейная столкнулись "LADA Proira" и "Opel". От сильного удара иномарка отлетела на тротуар и перевернулась.
"Прибывшие к месту происшествия спасатели Областной службы спасения извлекли из легковушки водителя и передали его бригаде «скорой помощи», которая госпитализировала его в тяжелом состоянии в лечебное учреждение", — сообщает портал ЧП-Саратов.
Подробности выясняются.