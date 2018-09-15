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ДТП с кульбитом: в Ершове иномарка опрокинулась на крышу
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ДТП с кульбитом: в Ершове иномарка опрокинулась на крышу 

САРАТОВ24 19 часов назад
Фото: САРАТОВ24
В Ершове сегодня днем случилось ДТП, в котором пострадал мужчина.
По предварительным данным, на перекрёстке улиц 25-го съезда КПСС и Юбилейная столкнулись "LADA Proira" и "Opel". От сильного удара иномарка отлетела на тротуар и перевернулась.
"Прибывшие к месту происшествия спасатели Областной службы спасения извлекли из легковушки водителя и передали его бригаде «скорой помощи», которая госпитализировала его в тяжелом состоянии в лечебное учреждение", — сообщает портал ЧП-Саратов.
Подробности выясняются.
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