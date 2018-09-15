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Газелист сбил 16-летнюю девушку на зебре в Самаре
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Газелист сбил 16-летнюю девушку на зебре в Самаре 

ТРК Губерния 19 часов назад
Фото: ТРК Губерния
По предварительным данным, водитель «Газели» нарушил ПДД. ДТП произошло в Кировском районе областного центра 14 сентября в четверть девятого вечера, в районе дома № 154б по улице Ташкентской. По словам очевидцев, 16-летняя девушка направилась через дорогу к остановившемуся трамваю. Причём проезжую часть она переходила по зебре. Однако это не спасло юную особу от несчастного случая. Газелист, нарушив ПДД, не снижая скорости, вылетел на пешеходный переход и сбил девушку. С травмами ее отправили в медучреждение. Теперь правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также определить, какого наказания заслуживает водитель «Газели».
Фото: ТРК «Губерния»
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