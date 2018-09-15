Ещё
Водитель автобуса спасает мальчика в морозную погоду, остановив автобус и забрав его к себе. Это невероятно!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Водитель автобуса спасает мальчика в морозную погоду, остановив автобус и забрав его к себе. Это невероятно! 

Карельские вести 19 часов назад
Фото: Карельские вести
«Иногда Бог приводит нас в такие места, где мы нужны», — сказала Дениз Уилсон, водитель автобуса из системы транзитных дорог округа Милуоки, после того, как что-то заставило ее сделать ненужную остановку однажды ночью. И, к счастью, она это сделала.
Дениз не собиралась делать перерыв, прежде чем начать свой последний вечерний рейс, но что-то заставило ее выйти из автобуса. Когда она это сделала, она сказала, что слышала крики, и когда она посмотрела туда, откуда шел звук, она увидела, что к ней бежит маленький мальчик. У мальчика не было обуви или пальто, несмотря на низкую температуру.
Видимо, 5-летний мальчик случайно покинул свой дом в ту ночь и заблудился в центре Милуоки. Хотя кто-то на заправке остановился, чтобы дать ему рубашку, никто не подумал спросить маленького мальчика, что он делает сам, в 20-градусный мороз на улице без обуви, рубашки или пальто. К счастью, Дениз Уилсон — не просто кто-то, и она немедленно приняла меры.
Дениз привела мальчика в свой автобус и отдала ему свое пальто, чтобы согреться. Затем она дала ему закуски, прежде чем привезти его в местную полицию, которая вернула его своим родителям, в целости и сохранности.
Это уже второй раз за четыре месяца, когда водитель автобуса из графства Милуоки спасает потерянного ребенка.
«Иногда Бог приводит нас туда, где мы нужны», — говорит Дениз журналистам, — «и я думаю, что многие из нас, водителей автобусов, всегда находимся в нужном месте».
Водители автобусов, которые видят больше города за один день, чем большинство людей за год, также видят вещи, которые большинство людей не делают. И это прекрасный день, когда они могут найти потерянного ребенка и благополучно передать его в полицию.
Хотя ни один из родителей не хочет когда-либо потерять ребенка, но если все же это произошло, мы надеемся, что им повезет также, как родителям этого маленького мальчика, которого в нужный момент нашел нужный человек.
Карельские вести: последние новости
Микроавтобус перевернулся в Петрозаводске ГИБДД до сих пор не нашла водителя, сбежавшего с места ДТП на Чапаева Собака сорвалась с поводка и бросилась под машину в Петрозаводске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван самый популярный бензин в России3
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
«Как он вышел из машины?»: в Сети обсуждают фото с парковки ДВФУ
Bureko 6х6 — новый внедорожник из Чехии
Пять человек погибли в ДТП в Ярославской области
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение