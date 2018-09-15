Водитель автобуса спасает мальчика в морозную погоду, остановив автобус и забрав его к себе. Это невероятно!

«Иногда Бог приводит нас в такие места, где мы нужны», — сказала Дениз Уилсон, водитель автобуса из системы транзитных дорог округа Милуоки, после того, как что-то заставило ее сделать ненужную остановку однажды ночью. И, к счастью, она это сделала.

Дениз не собиралась делать перерыв, прежде чем начать свой последний вечерний рейс, но что-то заставило ее выйти из автобуса. Когда она это сделала, она сказала, что слышала крики, и когда она посмотрела туда, откуда шел звук, она увидела, что к ней бежит маленький мальчик. У мальчика не было обуви или пальто, несмотря на низкую температуру.

Видимо, 5-летний мальчик случайно покинул свой дом в ту ночь и заблудился в центре Милуоки. Хотя кто-то на заправке остановился, чтобы дать ему рубашку, никто не подумал спросить маленького мальчика, что он делает сам, в 20-градусный мороз на улице без обуви, рубашки или пальто. К счастью, Дениз Уилсон — не просто кто-то, и она немедленно приняла меры.

Дениз привела мальчика в свой автобус и отдала ему свое пальто, чтобы согреться. Затем она дала ему закуски, прежде чем привезти его в местную полицию, которая вернула его своим родителям, в целости и сохранности.

Это уже второй раз за четыре месяца, когда водитель автобуса из графства Милуоки спасает потерянного ребенка.

«Иногда Бог приводит нас туда, где мы нужны», — говорит Дениз журналистам, — «и я думаю, что многие из нас, водителей автобусов, всегда находимся в нужном месте».

Водители автобусов, которые видят больше города за один день, чем большинство людей за год, также видят вещи, которые большинство людей не делают. И это прекрасный день, когда они могут найти потерянного ребенка и благополучно передать его в полицию.

Хотя ни один из родителей не хочет когда-либо потерять ребенка, но если все же это произошло, мы надеемся, что им повезет также, как родителям этого маленького мальчика, которого в нужный момент нашел нужный человек.