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На Московском проспекте столкнулись Nissan и Renault, собирается пробка
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На Московском проспекте столкнулись Nissan и Renault, собирается пробка 

Клопс.Ru 2 часа назад
Столкнувшиеся Nissan и Renault стали причиной пробки на Московском проспекте. Об этом рассказали участники группы «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» «ВКонтакте».
Две легковые иномарки не поделили проезжую часть на подъезде ко Второму эстакадному мосту возле поворота на ул. Грига. В результате аварии на Московском проспекте собралась пробка — машины стоят пересечения с Суздальской до ул. 9 Апреля. Скорость движения на этом участке дороге не превышает 3 км/ч.
О пострадавших не сообщается. Однако у Nissan от удара отвалился передний бампер, а у Renault осталась вмятина на двери со стороны водителя.
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