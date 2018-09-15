На Московском проспекте столкнулись Nissan и Renault, собирается пробка

Столкнувшиеся Nissan Renault стали причиной пробки на Московском проспекте. Об этом рассказали участники группы «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» «ВКонтакте».

Две легковые иномарки не поделили проезжую часть на подъезде ко Второму эстакадному мосту возле поворота на ул. Грига. В результате аварии на Московском проспекте собралась пробка — машины стоят пересечения с Суздальской до ул. 9 Апреля. Скорость движения на этом участке дороге не превышает 3 км/ч.

О пострадавших не сообщается. Однако у Nissan от удара отвалился передний бампер, а у Renault осталась вмятина на двери со стороны водителя.