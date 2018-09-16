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Лучшие автомобили для кругосветного путешествия
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Лучшие автомобили для кругосветного путешествия 

Мир24 + ещё 2 27 минут назад
Фото: Газета Daily
Автомобильный портал SpeedMe.ru составил и опубликовал рейтинг новых автомобилей, доступных на российском рынке и комфортных в длительных поездках. Список возглавил Toyota Land Cruiser 200.
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