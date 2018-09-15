Ещё
Проект «Московский каршеринг» вырос до 11,5 тысячи автомобилей‍
Далее:
Читайте также:
Ещё

Проект «Московский каршеринг» вырос до 11,5 тысячи автомобилей‍ 

Москва24 + ещё 4 17 часов назад
Фото: Москва24
Проект краткосрочного проката автомобилей «Московский каршеринг» запустили в столице три года назад. На сегодняшний день сервис насчитывает 11,5 тысячи машин, заявил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
"Изначально в парке «Московского каршеринга» было всего 100 машин. Сейчас он стал очень востребованным, и количество машин в нем достигло 11,5 тысячи", — сообщил Собянин.
Кроме того, мэр Москвы подчеркнул, что автомобили каршеринга совершают более 60 тысяч поездок в день.
Ранее заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин рассказал, что городской каршеринг могут адаптировать для маломобильных граждан.
Проект «Московский каршеринг» запустили в сентябре 2015 года. Ежедневно в городе на каждой машине каршеринга совершается в среднем восемь поездок.
Москва24: последние новости
Шесть человек стали жертвами ДТП в Ингушетии Один человек погиб и пятеро пострадали в крупном ДТП на юге Москвы Итальянская монахиня попала в ДТП при попытке избежать встречи с черным котом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван самый популярный бензин в России3
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
«Как он вышел из машины?»: в Сети обсуждают фото с парковки ДВФУ
Bureko 6х6 — новый внедорожник из Чехии
Пять человек погибли в ДТП в Ярославской области
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение