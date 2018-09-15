Проект «Московский каршеринг» вырос до 11,5 тысячи автомобилей‍

Проект краткосрочного проката автомобилей «Московский каршеринг» запустили в столице три года назад. На сегодняшний день сервис насчитывает 11,5 тысячи машин, заявил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

"Изначально в парке «Московского каршеринга» было всего 100 машин. Сейчас он стал очень востребованным, и количество машин в нем достигло 11,5 тысячи", — сообщил Собянин.

Кроме того, мэр Москвы подчеркнул, что автомобили каршеринга совершают более 60 тысяч поездок в день.

Ранее заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин рассказал, что городской каршеринг могут адаптировать для маломобильных граждан.

Проект «Московский каршеринг» запустили в сентябре 2015 года. Ежедневно в городе на каждой машине каршеринга совершается в среднем восемь поездок.