На Петроградке внедорожник влетел в стену универсама

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Петроградском районе города, сообщают участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург».

По предварительной информации, водитель внедорожника Volkswagen не справился с управлением и врезался в стену дома, где на первом этаже расположен универсам.

По предварительной информации, в результате случившегося никто из людей не пострадал. Как пишут свидетели произошедшего, ДТП не спровоцировало пробку на Ждановской улице.