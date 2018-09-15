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На Петроградке внедорожник влетел в стену универсама
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На Петроградке внедорожник влетел в стену универсама 

АиФ Санкт-Петербург 18 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Дорожно-транспортное происшествие произошло в Петроградском районе города, сообщают участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург».
По предварительной информации, водитель внедорожника Volkswagen не справился с управлением и врезался в стену дома, где на первом этаже расположен универсам.
По предварительной информации, в результате случившегося никто из людей не пострадал. Как пишут свидетели произошедшего, ДТП не спровоцировало пробку на Ждановской улице.
На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции.
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