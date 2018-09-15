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В сеть попало видео, как в Петербурге внедорожник «влетел» в супермаркет
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В сеть попало видео, как в Петербурге внедорожник «влетел» в супермаркет 

Аргументы Недели + ещё 2 17 часов назад
Фото: Аргументы Недели
Инцидент произошел в поселке Репино в Курортном районе Петербурга. Водитель внедорожника на глазах очевидцев протаранил дверь супермаркета и въехал в помещение. В результате ДТП погиб один человек.
По словам очевидцы, водителю внедорожника 68 лет. В момент инцидента от был трезв. «Как так? Чел побил кучу дорогих машин и прицельно влетел в магазин, убив человека…жесть Подробностей пока не знаю», — написал запечатлевший происшествие.
На место происшествия приехали несколько бригад «скорой помощи». Стало известно, что под колесами внедорожника погибла пожилая женщина.
В Москве сегодня на Рублевском шоссе произошло ДТП с участием "Мерседеса".
Посмотреть эту публикацию в Instagram? Как так? Чел побил кучу дорогих машин и прицельно влетел в магазин, убив человека…жесть Подробностей пока не знаю Upd. 68 лет. Вроде трезвый #чп #дтп #thewallstreet
Публикация от?Owner, Serial entrepreneur? (@the_wall_street) 15 Сен 2018 в 8:11 PDT
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