В сеть попало видео, как в Петербурге внедорожник «влетел» в супермаркет

Инцидент произошел в поселке Репино в Курортном районе Петербурга. Водитель внедорожника на глазах очевидцев протаранил дверь супермаркета и въехал в помещение. В результате ДТП погиб один человек.

По словам очевидцы, водителю внедорожника 68 лет. В момент инцидента от был трезв. «Как так? Чел побил кучу дорогих машин и прицельно влетел в магазин, убив человека…жесть Подробностей пока не знаю», — написал запечатлевший происшествие.

На место происшествия приехали несколько бригад «скорой помощи». Стало известно, что под колесами внедорожника погибла пожилая женщина.

В Москве сегодня на Рублевском шоссе произошло ДТП с участием " Мерседеса ".

Посмотреть эту публикацию в Instagram? Как так? Чел побил кучу дорогих машин и прицельно влетел в магазин, убив человека…жесть Подробностей пока не знаю Upd. 68 лет. Вроде трезвый #чп #дтп #thewallstreet

Публикация от?Owner, Serial entrepreneur? (@the_wall_street) 15 Сен 2018 в 8:11 PDT