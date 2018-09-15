Пенсионер на внедорожнике протаранил супермаркет

Под Петербургом 68-летний пенсионер за рулем внедорожника Infiniti с места нажал газ в пол и через витрину влетел в супермаркет, убив 79-летнюю покупательницу. О ДТП со смертельным исходом сообщают очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Петербург». Трагедия произошла в поселке Репино.

«В Репино пожилой мужчина 68 лет на внедорожнике Инфинити с места дал полный газ, вытолкал перед собой Мерседес ML, тот от удара отлетел в черный S класс, после чего дед на QX80 нажал газ в пол и полетел прямо снося все на своем пути и знаки и людей, влетел в витрину, под ним зажало женщину 1939 г.р., умерла сразу, еще 2 пострадавших. Рев мотора стоял дикий», — пишут свидетели.

Информацию уже подтвердили в ГИБДД Петербурга и Ленинградской области. ЧП произошло сегодня, около пяти вечера, возле дома № 1 на Нагорной улице.

В соцсетях также сообщают, что погибшую пенсионерку пытались вытащить из-под внедорожника в течение 15 минут. Затем автомобили подняли домкратом.

«Начали кричать, остался ли кто-то под машиной, сначала сказали, что нет. Потом мы с друзьями осмотрели более внимательно, и оказалось, что с пассажирской стороны человек под машиной. Там было много тележек, с посетителями магазина сразу начали расчищать дорогу, чтобы, когда скорая приехала, была возможность пройти», — сообщают очевидцы.

Оказалось, что у сбитой пенсионерки открытый перелом ноги, признаков жизни она не подавала.