Внедорожник въехал в супермаркет в Петербурге

Водитель на внедорожнике пробил стену супермаркета в поселке Репино в Курортном районе Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС.

"Автомобиль Infinity пробил стену магазина и въехал в супермаркет по адресу: поселок Репино, улица Нагорная, дом 1", — сказали ТАСС в пресс-службе, не уточнив подробности.

Очевидцы в социальных сетях сообщают о том, что в результате инцидента могли пострадать люди, однако официально данная информация пока не подтверждается.

Поселок Репино находится на севере Петербурга, там расположено несколько санаториев и домов отдыха.