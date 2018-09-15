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Внедорожник въехал в супермаркет в Петербурге
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Внедорожник въехал в супермаркет в Петербурге 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Водитель на внедорожнике пробил стену супермаркета в поселке Репино в Курортном районе Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС.
"Автомобиль Infinity пробил стену магазина и въехал в супермаркет по адресу: поселок Репино, улица Нагорная, дом 1", — сказали ТАСС в пресс-службе, не уточнив подробности.
Очевидцы в социальных сетях сообщают о том, что в результате инцидента могли пострадать люди, однако официально данная информация пока не подтверждается.
Поселок Репино находится на севере Петербурга, там расположено несколько санаториев и домов отдыха.
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