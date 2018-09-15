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«Лексусу» оторвало два колеса в жёстком ДТП в Приморье
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«Лексусу» оторвало два колеса в жёстком ДТП в Приморье 

Prim.News + ещё 1 17 часов назад
Фото: Prim.News
Опубликовано фото с места аварии.
Серьёзное ДТП с участием автомобиля Lexus GS произошло на Седанкинском спуске во Владивостоке, передает Prim.News со ссылкой на инстаграм-паблик Экипажи ДПС.
Судя по видеоролику, который записал очевидец ДТП, иномарке оторвало два колеса. Другие подробности аварии пока не приводятся. О пострадавших информации нет.
«ДТП на Седанкинском спуске, на скользкой дороге разложился Lexus GS», — говорится в сообщении.
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Публикация от Дпс Контроль 125rus (@dpskontrol_125rus)
15 Сен 2018 в 5:39 PDT
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