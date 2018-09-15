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Получили удар сзади и улетели в кювет: «Нива» на светофоре влетела в «Ладу» и скрылась с места ДТП
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Получили удар сзади и улетели в кювет: «Нива» на светофоре влетела в «Ладу» и скрылась с места ДТП 

76.ru 17 часов назад
Фото: 76.ru
Машина улетела в кювет
Ярославцы ищут свидетелей ДТП. 14 сентября недалеко от здания ГИБДД напротив заправка чёрная «Нива» столкнулась с «Ладой-Грантой». За рулём «Лады» сидел мужчина, рядом — его жена. Они говорят: виновник ДТП, сидевший за рулём «Нивы», скрылся с места аварии.
— Мы стояли на светофоре. Спустя 15 секунд получаем удар сзади и улетаем в кювет. «Нива» в этот момент разворачивается и уезжает, — рассказывает Ксения, пассажирка «Лады».
К счастью, никто не пострадал
К счастью, ни она, ни её супруг не пострадали. А вот машина получила серьёзные повреждения.
— «Нива» скрылась в сторону Нефтестроя или частного сектора. Скорее всего, у неё разбита правая сторона. Просьба, кто увидит эту машину, позвоните по телефонам 8-915-964-46-82 и 8-915-964-22-39, — просят Ксения и её супруг.
Авария произошла около 11.40.
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