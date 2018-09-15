Получили удар сзади и улетели в кювет: «Нива» на светофоре влетела в «Ладу» и скрылась с места ДТП

Машина улетела в кювет

Ярославцы ищут свидетелей ДТП. 14 сентября недалеко от здания ГИБДД напротив заправка чёрная «Нива» столкнулась с «Ладой-Грантой». За рулём « Лады » сидел мужчина, рядом — его жена. Они говорят: виновник ДТП, сидевший за рулём «Нивы», скрылся с места аварии.

— Мы стояли на светофоре. Спустя 15 секунд получаем удар сзади и улетаем в кювет. «Нива» в этот момент разворачивается и уезжает, — рассказывает Ксения, пассажирка «Лады».

К счастью, никто не пострадал

К счастью, ни она, ни её супруг не пострадали. А вот машина получила серьёзные повреждения.

— «Нива» скрылась в сторону Нефтестроя или частного сектора. Скорее всего, у неё разбита правая сторона. Просьба, кто увидит эту машину, позвоните по телефонам 8-915-964-46-82 и 8-915-964-22-39, — просят Ксения и её супруг.

Авария произошла около 11.40.