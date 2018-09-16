Полиция завела дело после наезда иномарки на супермаркет в Ленобласти

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга завели уголовное дело после происшествия с иномаркой, врезавшейся в «Репинский супермаркет». Об этом сообщил сайт «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Днем ранее в Курортном районе владелец автомобиля Infiniti не справился с управлением и совершил наезд на женщину 1939 года рождения, а затем протаранил супермаркет. От полученных травм пострадавшая погибла на месте.

Виновник аварии пойдет под суд за «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Его уже задержали.