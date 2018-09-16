Ещё
Полиция завела дело после наезда иномарки на супермаркет в Ленобласти
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полиция завела дело после наезда иномарки на супермаркет в Ленобласти 

360tv.ru + ещё 2 12 часов назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудники полиции Санкт-Петербурга завели уголовное дело после происшествия с иномаркой, врезавшейся в «Репинский супермаркет». Об этом сообщил сайт «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.
Днем ранее в Курортном районе владелец автомобиля Infiniti не справился с управлением и совершил наезд на женщину 1939 года рождения, а затем протаранил супермаркет. От полученных травм пострадавшая погибла на месте.
Виновник аварии пойдет под суд за «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Его уже задержали.
360tv.ru: последние новости
Около 20 человек пострадали в ДТП на Кубани «Стали кричать, что женщина под машиной»: очевидцы рассказали о суматохе после аварии в Репино Пять человек погибли при столкновении легковушек в Ярославской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ДТП на Кубани пострадали более 20 человек
Составлен ТОП дешевых кроссоверов в РФ
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Крупное ДТП в центре Москвы: столкнулись четыре авто2
Названы популярные в РФ китайские автомобили
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение