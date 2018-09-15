Водитель из Ленобласти «зашел» в магазин прямо на джипе

Водитель внедорожника протаранил «Репинский супермаркет» в одноименном городе Ленинградской области. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По неподтвержденной информации, жертвой инцидента стал один человек, есть пострадавшие. Причиной аварии стало то, что водитель перепутал педали газа и тормоза.

Источник фото: соцсети

Свидетели рассказали, что автомобиль полностью въехал в торговый зал и остановился. За рулем был мужчина, о его состоянии пока ничего не известно. На месте уже работают спасатели и скорая. Дальнейшая информация уточняется.

Источник фото: соцсети

Источник фото: соцсети