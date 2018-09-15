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Водитель из Ленобласти «зашел» в магазин прямо на джипе
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Водитель из Ленобласти «зашел» в магазин прямо на джипе 

360tv.ru 17 часов назад
Фото: 360tv.ru
Водитель внедорожника протаранил «Репинский супермаркет» в одноименном городе Ленинградской области. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
По неподтвержденной информации, жертвой инцидента стал один человек, есть пострадавшие. Причиной аварии стало то, что водитель перепутал педали газа и тормоза.
Источник фото: соцсети
Свидетели рассказали, что автомобиль полностью въехал в торговый зал и остановился. За рулем был мужчина, о его состоянии пока ничего не известно. На месте уже работают спасатели и скорая. Дальнейшая информация уточняется.
Источник фото: соцсети
Источник фото: соцсети
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