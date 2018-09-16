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Убийственный «заезд» Infiniti попал на видео
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Убийственный «заезд» Infiniti под Петербургом попал на видео 

Вести.Ru + ещё 20 1 час назад
Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Камера наружного наблюдения зафиксировала стремительный рывок Infiniti QX80 на парковке супермаркета в поселке Репино под Санкт-Петербургом, в результате которого под колесами машины погибла 79-летняя женщина, а сам он пробил стекло и оказался внутри магазина.
ДТП произошло в 17:19 в субботу, 15 сентября, у дома №1 по Нагорной улице. На кадрах видно, что 68-летний владелец сдавал задом, выезжая с парковки, но затем, по собственному признанию, перепутал педали, и тяжелая машина рванула вперед. "Отодвинув" в сторону Mercedes-Benz ML, водитель которого тоже намеревался уезжать, внедорожник устремился к магазину.
Беседовавший по телефону молодой человек успел отбежать в сторону, так что Infiniti пронесся в паре сантиметров от него, а вот пенсионерка оказалась на пути автомобиля — от удара ее отбросило вперед, а затем снесший знак QX80 подмял ее под колеса и влетел в витрину супермаркета.
Очевидцы смогли извлечь пенсионерку только с помощью домкрата, от полученных травм она скончалась на месте.
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