В ДТП в Пермском крае погибли три человека

В результате ДТП около города Кизела в Пермском крае погибли три человека, еще четверо пострадали. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

В ведомстве рассказали, что подростки на ВАЗ-2109 врезались в придорожную закусочную. Группы молодых ребят двигалась со стороны Губахи. Водитель не справился с управлением и врезался в стену здания. Трое из находившихся в автомобиле погибли, еще четверо — пострадали.

Издание со ссылкой на СМИ отмечает, что за рулем машины был 16-летний подросток, вероятно, в нетрезвом состоянии.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства ДТП.