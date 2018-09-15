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В ДТП в Пермском крае погибли три человека
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В ДТП в Пермском крае погибли три человека 

Газета.Ru + ещё 6 14 часов назад
Фото: Газета.Ru
В результате ДТП около города Кизела в Пермском крае погибли три человека, еще четверо пострадали. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
В ведомстве рассказали, что подростки на ВАЗ-2109 врезались в придорожную закусочную. Группы молодых ребят двигалась со стороны Губахи. Водитель не справился с управлением и врезался в стену здания. Трое из находившихся в автомобиле погибли, еще четверо — пострадали.
Издание со ссылкой на СМИ отмечает, что за рулем машины был 16-летний подросток, вероятно, в нетрезвом состоянии.
На месте аварии работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства ДТП.
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