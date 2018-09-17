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Водитель был пьян, без прав и ехал к девушке: на ЖБИ Lada снесла забор и перевернулась
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Водитель был пьян, без прав и ехал к девушке: на ЖБИ Lada снесла забор и перевернулась 

e1.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: e1.ru
Этой ночью на дублере Сибирского тракта Lada снесла несколько секций заграждения и перевернулась. За рулем был молодой парень без прав, у которого никогда их и не было. По словам очевидцев, он был пьян и направлялся к девушке.
— Он, судя по виду, пьян был, шатался, — поделился читатель Е1.RU.
Через час после аварии к ее месту приехал старший брат водителя. По словам очевидцев, он накричал на парня и чуть его не убил.
— Парню 23 года, у него водительского удостоверения никогда не было. Машина на маму оформлена, — рассказал Е1.RU источник с места аварии. — Сказал, что ехал к девушке.
Водителя увезли во 2-й отдел полиции.
Водителю Lada повезло — его спасла подушка безопасности, и он отделался без серьезных травм. Но иногда бывает, что пострадавшего в ДТП нужно возвращать к жизни, реанимировать. Как это правильно сделать рассказал и показал реаниматолог скорой.
Если вы стали свидетелем этого или любого другого происшествия, сняли его на видеорегистратор или обладаете еще какой-либо информацией, напишите на нашу редакционную почту news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram: +7 909 704 57 70.
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