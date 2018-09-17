Водитель был пьян, без прав и ехал к девушке: на ЖБИ Lada снесла забор и перевернулась

Этой ночью на дублере Сибирского тракта Lada снесла несколько секций заграждения и перевернулась. За рулем был молодой парень без прав, у которого никогда их и не было. По словам очевидцев, он был пьян и направлялся к девушке.

— Он, судя по виду, пьян был, шатался, — поделился читатель Е1.RU.

Через час после аварии к ее месту приехал старший брат водителя. По словам очевидцев, он накричал на парня и чуть его не убил.

— Парню 23 года, у него водительского удостоверения никогда не было. Машина на маму оформлена, — рассказал Е1.RU источник с места аварии. — Сказал, что ехал к девушке.

Водителя увезли во 2-й отдел полиции.

Водителю Lada повезло — его спасла подушка безопасности, и он отделался без серьезных травм. Но иногда бывает, что пострадавшего в ДТП нужно возвращать к жизни, реанимировать. Как это правильно сделать рассказал и показал реаниматолог скорой.

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