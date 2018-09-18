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В Екатеринбурге автобус сбил женщину
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В Екатеринбурге автобус сбил женщину около вокзала 

РИА Новости + ещё 6 12 минут назад
Фото: РИА Новости
Пассажирский автобус сбил женщину около вокзала в Екатеринбурге, пострадавшая скончалась, сообщили РИА Новости в отделе пропаганды городского ГИБДД.
По данным ведомства, ДТП произошло в понедельник около 06.30 (04.30 мск) на Привокзальной площади. Предварительно установлено, что 21-летний водитель автобуса 053 маршрута со стажем вождения 1 месяц наехал на женщину, которая в этот момент переходила проезжую часть в неположенном месте. В тяжелом состоянии пострадавшую доставили в городскую больницу №24.
"Женщина 1975 года рождения скончалась сегодня ночью в больнице, у нее была политравма. В отношении водителя возбуждено уголовное делопроизводство", — сказала собеседница агентства.
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