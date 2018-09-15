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«Водитель увидел пешехода в последний момент»: на ЖБИ иномарка сбила подростка
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«Водитель увидел пешехода в последний момент»: на ЖБИ иномарка сбила подростка 

e1.ru 17 часов назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге водитель Fiat Doblo сбил 15-летнего юношу. Инцидент произошел в 14:30 возле дома 4Б по улице Новгородцевой.
Fiat, за рулем которого был 27-летний молодой человек, ехал по Егоршинскому подходу в направлении Тюменского тракта. По информации ГИБДД, авария случилась на пешеходном переходе, из-за того, что подросток переходил «зебру» на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшему вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила его в детскую больницу № 9. Там медики поставили ему диагноз: компрессионный ушиб левой голени и грудной клетки.
«Со слов подростка, он переходил дорогу на зеленый сигнал, — уточнили в ГИБДД Екатеринбурга. — Но скорее всего во время перехода произошла смена сигналов светофора, и он не заметил, как автомобили начали движение. Водитель пешехода увидел в последний момент, поэтому вовремя среагировать не успел, и зацепил подростка правой передней стороной машины».
В Госавтоинспекции напомнили, что нередко пешеходы, особенно дети, появляются на дороге неожиданно, чаще всего перебегая проезжую часть там, где это запрещено. Взрослым нужно подавать ребенку правильный пример безопасного поведения, и никогда не совершать в его присутствии нарушений правил дорожного движения.
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