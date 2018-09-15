В Ростове-на-Дону наградили лучших водителей грузовиков

С 13 по 15 сентября в Ростове-на-Дону проходил Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель грузовика». За призовой фонд в 1 миллион рублей и звание лучшего в стране приезжали бороться более 50 водителей из различных регионов России. Министерство транспорта Российской Федерации проводит подобные соревнования уже в третий раз. В течение трёх конкурсных дней водители сражались в фигурном вождении и в знании правил дорожного движения.

Победителем в категории, в которой участвовали водители автомобилей грузоподъёмностью свыше 10 тонн, стал Петр Иванов из города Набережные Челны. Он рассказал НСН, что выступает на этом конкурсе не первый раз.

«Я постоянно выступаю в конкурсах и в спортивных, и в автомобильных, в 2016 году я уже участвовал в этом соревновании и знал, что нужно делать, чтобы победить», — рассказал водитель "КамАза"

Он отметил, что в рамках конкурса участникам приходилось выполнять различные задания — параллельно парковаться, проезжать между четырьмя машинами, не задев их, а после сделать все еще раз, но уже с полным кузовом воды, не пролив ни капли.

Добавим, что победителем в категории машин с грузоподъемностью до 5 тонн стал Алексей Лезин из Челябинска.