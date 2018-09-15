Ещё
В Ростове-на-Дону наградили лучших водителей грузовиков
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ростове-на-Дону наградили лучших водителей грузовиков 

Национальная Служба Новостей 17 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
С 13 по 15 сентября в Ростове-на-Дону проходил Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель грузовика». За призовой фонд в 1 миллион рублей и звание лучшего в стране приезжали бороться более 50 водителей из различных регионов России. Министерство транспорта Российской Федерации проводит подобные соревнования уже в третий раз. В течение трёх конкурсных дней водители сражались в фигурном вождении и в знании правил дорожного движения.
Победителем в категории, в которой участвовали водители автомобилей грузоподъёмностью свыше 10 тонн, стал Петр Иванов из города Набережные Челны. Он рассказал НСН, что выступает на этом конкурсе не первый раз.
«Я постоянно выступаю в конкурсах и в спортивных, и в автомобильных, в 2016 году я уже участвовал в этом соревновании и знал, что нужно делать, чтобы победить», — рассказал водитель "КамАза".
Он отметил, что в рамках конкурса участникам приходилось выполнять различные задания — параллельно парковаться, проезжать между четырьмя машинами, не задев их, а после сделать все еще раз, но уже с полным кузовом воды, не пролив ни капли.
Добавим, что победителем в категории машин с грузоподъемностью до 5 тонн стал Алексей Лезин из Челябинска.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Пять машин попали в смертельное ДТП у парка «Патриот» Количество жертв ДТП в Ингушетии возросло Эдгард Запашный угодил в аварию по вине таксиста
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван самый популярный бензин в России3
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
«Как он вышел из машины?»: в Сети обсуждают фото с парковки ДВФУ
Bureko 6х6 — новый внедорожник из Чехии
Пять человек погибли в ДТП в Ярославской области
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение