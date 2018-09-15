«Стали кричать, что женщина под машиной»: очевидцы рассказали о суматохе после аварии в Репино

По меньшей мере один человек стал жертвой джипа, въехавшего в супермаркет в пригороде Санкт-Петербурге Репино. Об этом «360» рассказал очевидец по имени Али.

Он со своими друзьями стоял недалеко от входа и услышал громкой звук. Когда они повернулись, то увидели, что машина въехала в магазин.

«Мы подбежали и начали спрашивать остался ли кто-нибудь под машиной. Потом увидели, что с пассажирской стороны под машиной лежит один человек. Мы с посетителями магазина быстренько расчистили мусор и домкратом подняли машину. Выяснилось, что человек получил открытый перелом ноги и никаких признаков жизни не подавал. Через 10-15 минут к месту подтянулись пожарные», — пояснил он.

Местная жительница по имени Любовь сказала, что погибшей оказалась женщина: «Въехал джип, конкретно марку я не определяю. Все произошло стремительно, стали кричать, что женщина под машиной, через минут 15 вытащили труп женщины и все».

Водитель внедорожника протаранил «Репинский супермаркет» 15 сентября. По неподтвержденным данным, причиной аварии стало то, что водитель перепутал педали газа и тормоза. Свидетели рассказали, что автомобиль полностью въехал в торговый зал и остановился. На месте уже работают экстренные службы.