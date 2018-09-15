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На Московской водитель Chevrolet Cruze врезался в дерево и сбежал в лес
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На Московской водитель Chevrolet Cruze врезался в дерево и сбежал в лес 

e1.ru 16 часов назад
Фото: e1.ru
Вечером в субботу на перекрестке Московская — Рижский разбилась иномарка. Водитель Chevrolet Cruze ехал со стороны центра, и в какой-то момент не справился с управлением:
— Сначала автомобиль ударился в железное заграждение, а потом отлетел в противоположную строну и протаранил дерево, — рассказал один из очевидцев.
— В аварии пострадала пассажирка Chevrolet, женщина 1984 года рождения, — уточнили в ГИБДД Екатеринбурга. — Пострадавшую доставили в больницу травмами ребер.
Сам водитель иномарки скрылся в лесу. Сейчас его ищет полиция.
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